Sénégal : La SNCF exploitera le train express de Dakar pour 3 ans

L’État du Sénégal a accordé pour trois ans à l’entreprise française SNCF l’exploitation et la maintenance du train rapide qui relie depuis un an Dakar et sa banlieue.

Le nouveau contrat signé le 17 janvier remplace celui de « pré-exploitation » dont bénéficiait la SNCF, à travers sa filiale Seter, depuis le lancement du train express régional en décembre 2021, a précisé à l’AFP le ministre sénégalais des Infrastructures.

L’État sénégalais entre à hauteur de 34% dans le capital de la Seter, jusqu’alors détenue à 100% par la SNCF, a ajouté le ministre. La Seter a également rapporté la signature du contrat dans un communiqué.

Le TER, inauguré fin décembre 2021 après cinq ans de travaux confiés principalement à des entreprises françaises, mais aussi turques et sénégalaises, couvre en une quarantaine de minutes 36 km entre le centre de Dakar et la ville nouvelle de Diamniadio.