Sentury investit 300 millions de dollars dans une usine de pneus au Maroc

Sentury Tire a annoncé avoir convoqué une réunion du conseil d’administration pour approuver la « Proposition d’investissement dans la construction de projets de pneus radiaux haute performance pour voitures et camionnettes au Maroc ».

En d’autres termes, la société prévoit de construire sa troisième usine à l’étranger, au Maroc, dans ce qui sera la première usine de pneus chinoise en Afrique. Sentury prévoit d’investir un peu moins de 296,78 millions de dollars US dans la construction de l’usine de pneus au Maroc, qui devrait avoir une capacité de production de 6 millions de pneus pour voitures et camionnettes par an.