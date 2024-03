Séparation à l’amiable entre le CS Sfaxien et l’entraîneur Nabil Kouki

Le CS Sfaxien et l’entraîneur de l’équipe première de football, Nabil Kouki, ont convenu à une séparation à l’amiable, a annoncé, lundi, le porte-parole officiel du club, Jawhar Ladhar.

L’entraîneur-adjoint Karim Dalhoum prendra les rênes techniques pour la période à venir, a ajouté la même source, sur la page officielle facebook du club.

Le CS Sfaxien, rappelle-t-on, n’a pas connu de réussite lors de la phase play-off de la Ligue 1 du football professionnel en restant sur deux matches nuls et une défaite.

Concernant l’erreur administrative liée à la participation du défenseur Ala Ghram au match face au Stade Tunisien alors qu’il était sous le coup de la suspension, le porte-parole du club a précisé que le comité directeur du CS Sfaxien a mené les investigations nécessaires qui ont confirmé cette erreur, annonçant que des mesures disciplinaires nécessaires seront prises à l’encontre des personnes fautives.

Il est à noter que le Stade Tunisien n’a pas constaté cette défaillance administrative et n’a formulé aucune évocation.

