Signature d’une convention entre l’ONFP, l’association « Nourane » pour la prévention du cancer et les laboratoires « Néapolis »

Une convention de partenariat a été signée, ce vendredi, entre l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), l’association « Nourane » pour la prévention du cancer et les laboratoires « Néapolis » relavant du Groupe pharmaceutique « MéDIS ».

Selon un communiqué de l’Office, la convention vise à renforcer la coopération afin de promouvoir davantage les services mobiles de dépistage précoce des cancers féminins (sein et utérus) en vue de les rapprocher des femmes, notamment dans les régions intérieures et rurales en Tunisie.

La convention a été signée par Mohamed Douagi, Directeur Général de l’Office, Ghazi Jerbi, Président de l’association « Nourane », et Mohamed Amine Boujbel, Directeur Général des laboratoires « Néapolis ».

