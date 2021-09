Le président de la République, Kais Saied , a pris ce lundi 13 septembre 2021, un décret présidentiel aux termes duquel Sihem Ayadi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle, et chargée des fonctions de ministre de la Jeunesse , des sports et de l’intégration professionnelle par intérim, est relevée de ses fonctions.

- Publicité-