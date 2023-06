Siliana : 471 infractions relevées durant les mois d’avril- mai 2023

Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Siliana ont relevé 471 infractions à l’issue de 5173 visites d’inspection dans les différentes délégations du gouvernorat durant les mois d’avril et mai 2023.

Selon de la direction régionale du commerce, parmi les produits saisis, figurent l’huile subventionnée (1632 litres), le sucre (1850 kg), les aliments fourragers (64,53 tonnes) et 20 paquets de cigarettes.

Les infractions concernent, essentiellement, les viandes et poissons (26), les fruits secs (44), le fourrage (4) et les boulangeries (40).Dans le secteur des fruits et légumes, 71 contraventions ont été enregistrées suite à 720 visites d’inspections alors que 180 infractions ont été relevées à l’issue de 908 visites d’inspection dans le secteur des produits alimentaires.

- Publicité-