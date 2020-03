Slim Azzabi : ne pas respecter les mesures de prévention coûtera cher à l’État

Le ministre du développement et de la coopération internationale Slim Azzabi a assuré, ce mardi 24 mars 2020, lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque FM, que le projet de loi, proposé par le chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh, pour l’activation de l’article 70 de la Constitution, afin de hâter l’application des mesures gouvernementales exceptionnelles, visant à lutter contre la pandémie du Covid-19, est inévitable.

L’article 70 de la Constitution dans son paragraphe 2, stipule que l’Assemblée des représentants du peuple peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, en vertu d’une loi et pour un motif déterminé, déléguer au chef du gouvernement, pour une durée déterminée qui ne dépasse pas les deux mois, le pouvoir de prendre des décrets lois dans le domaine de la loi, lesquels seront soumis à l’approbation de l’Assemblée à la fin de la période en question.

‘’Cet article est restreint et ne signifie pas le fait de déléguer totalement les pouvoirs législatifs au chef du gouvernement, mais seulement l’appliquer dans des situations d’exception et de façon provisoire, pour une durée de deux mois’, a-t-il expliqué.

‘’Sur les 23 mesures annoncées par Fakhfakh, y en a environ 13 mesures qui nécessitent des lois urgentes, et il est inacceptable d’attendre les réunions avec les Commissions parlementaires et la séance plénière dans ces circonstances pareilles.

Dans le même contexte, Azzabi a souligné que la crise sanitaire que vit la Tunisie suite à propagation du Covid-19, est une crise mondiale et personne n’est à l’abri, et malgré cela, la Tunisie a pu compter sur des pays amis pour la soutenir dans ces circonstances extrêmement sévères.

‘’L’Algérie a décidé d’aider la Tunisie dans les domaines de l’énergie et des carburants, en plus de l’aide d’autres pays dans l’achat de médicaments et de matériel médical ou encore d’un appui budgétaire’’, a-t-il dit.

La Tunisie souhaite obtenir le soutien politique de tous les pays afin que la Tunisie pays soit présent en permanence dans tous les forums internationaux, d’obtenir un soutien d’urgence pour vaincre l’épidémie à travers les équipements et les médicaments de base, aussi, mobiliser des ressources financières pour mettre en œuvre les mesures annoncées le chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh, et finalement se positionner, économiquement et diplomatiquement, sur la prochaine carte géopolitique.

Slim Azzabi a, également, souligné que le stock d’énergie, de nourriture et de médicaments est suffisant et couvrira les besoins du pays pendant 4 mois. ‘’Au cas où la crise se poursuivrait, pas de panique, nous aurions suffisamment de ressources financières pour acquérir nos besoins en médicaments et équipements nécessaires pour lutter contre cette pandémie’’, a-t-il rassuré.

Concernant le montant que le gouvernement a alloué pour faire face à la crise du Coronavirus et les ressources limitées, Azzabi a déclaré que les mesures annoncées par le chef du gouvernement seront coûteuses.

‘’Si le citoyen ne se soumet aux mesures annoncées, nous risquerons de perdre 2,5 milliards de dinars en plus la vie des citoyens’’, a-t-il averti.

Le ministre a finalement fait savoir l’existence d’un nouveau programme en vue des négociations avec le Fonds monétaire international, d’où l’annonce très prochainement de la fin de l’ancien programme avec le FMI.

Rappelons que Elyes Fakhfakh s’est adressé au peuple, samedi 21 mars 2020, dans un discours télévisé pour annoncer un arsenal de mesures exceptionnelles à caractère social et économique, à un coût de 2500 Millions de dinars.