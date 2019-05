SNCFT: Quelque 207 mille sièges à la disposition des voyageurs pendant les vacances de Aid el fitr

Quelque 207 mille sièges seront mis à la disposition des voyageurs par la Société nationale des chemins de fer tunisiens durant les vacances de Aid el fitr, soit du 30 mai au 11 juin 2019. Ils couvriront toutes les villes du réseau ferroviaire, a affirmé mercredi, la Société dans un communiqué.

A cet égard, 627 trains sont programmés ce qui permet d’offir environ 45 mille sièges supplémentaires par rapport aux autres jours de l’année et de renforcer les lignes de raccordement entre les trains et bus vers, Djerba, Zarzis et Tataouine.