Sodino-Sicar sous menace de dissolution

Société d’investissement à capital risque, les états financiers de la Sodino (Société de développement et d’investissement du Nord-Ouest) font ressortir un total net de bilan de 45 397 218 DT, des capitaux propres positifs de 18 167 214 DT y compris un résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à -140 808 DT et un flux de trésorerie affecté à l’exploitation négatif de -1 022 128 DT.

Le Total des capitaux propres s’élevant à 18 167 214 DT au 31/12/2021, est devenu inférieur à 50 % de son capital social soit 19 025 845 DT. Le conseil d’administration doit dans les quatre mois de l’approbation des comptes, provoquer la réunion de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

L’assemblée générale extraordinaire qui n’a pas prononcé la dissolution de la société dans l’année qui suit la constatation des pertes, est tenue de réduire le capital d’un montant égal au moins à celui des pertes ou de procéder à l’augmentation du capital pour un montant égal au moins à celui de ces pertes. Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai précité, toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société, et ce, conformément à l’Article 388 du Code des Sociétés Commerciales.

La Filiale SOPINO a réalisé un nouveau projet d’investissement de 24 millions de dinars, lui permettant d’améliorer considérablement ses revenus futurs et de faire face à ses engagements et ce sur la base d’un nouveau business plan et d’un nouvel échéancier avec la SODINO validés par son conseil d’administration. Cela devra permettre à la SODINO de lever progressèrent les provisions sur sa participation de 767 000 Dinars et sur les intérêts impayés d’un montant 2 047 686 Dinars, et de transférer les intérêts réservés d’un montant 3 663 750 DT de parmi ses produits.