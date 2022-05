Somalie: Election d’un nouveau président sur fond de crises politique et sécuritaire ￼￼

Le vote du Parlement doit se tenir, ce dimanche 15 mai 2022, dans un hangar de l’aéroport de la capitale sous protection de la force de l’Union africaine. La police a également instauré un couvre-feu à Mogadiscio en invoquant des raisons de sécurité. Au total, 36 candidats sont finalement en lice après que l’un d’entre eux a annoncé son retrait samedi. Le sortant Mohamed Abdullahi Farmajo est candidat à sa réélection, contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne.

Plusieurs fois repoussée, cette élection est très attendue. Elle doit marquer la fin de plus d’un an d’une grave crise politique qui a profondément divisé le pays, et entravé la lutte contre les islamistes shebabs.

Le scrutin est censé permettre à la Somalie de tourner la page d’un processus électoral long et chaotique qui a suscité depuis plus d’un an crispations, violences et divisions jusqu’au sein même des forces de sécurité, comme l’ont montré les affrontements armés survenus en pleine capitale en avril de l’année passée.