Sonatrach: Augmentation de 58% des quantités de GPLc

Les quantités de gaz de pétrole liquéfié carburant (GPLc) fournies à la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers “Naftal” ont augmenté de 58% entre 2017 et 2018, a indiqué le PDG de Sonatrach, Kamel Eddine Chikhi à APS.

Dans une déclaration à la presse en marge d’un séminaire sur la promotion de “Sirghaz”, M. Chikhi a expliqué que la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach avait enregistré une augmentation de 58% des quantités de “GPLc” qu’elle a fournies à “Naftal”, entre 2017 et 2018, pour répondre à la hausse de la demande du parc automobile national.

Il a, dans ce contexte, affirmé que Sonatrach possédait d’importantes” capacités en matière de production de GPLc, précisant que la production nationale était estimée à 9 millions de tonnes, dont une partie est destinée à l’exportation.

“Nous avons des capacités de production importantes. Nous commercialisons à Naftal près de 400.000 tonnes/an”, a-t-il dit, soulignant l’intérêt du développement du carburant à base de “GPLc” dans le but de protéger l’environnement et réduire la facture d’importation des carburants classiques (gasoil et essence).

Concernant les risques liés à l’utilisation du “GPLc”, M. Chikhi a assuré que “Naftal” avait pris les dispositions nécessaires pour que la consommation de ce carburant soit complétement sûre.

Selon lui, les rares incidents survenus sur des véhicules roulant au “GPLc” sont dus soit “au facteur humain ou à un défaut de maintenance”.

“Certains cas montrent aussi des manipulations de maintenance au niveau de centres non agréés”, a-t-il ajouté.