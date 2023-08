SONEDE INTERNATIONAL: Distribution d’ un dividende de 4 dinars par action

La SONEDE International a annoncé la mise en paiement d’un dividende de 4 dinars par action au titre de l’exercice 2022, et ce, en application de la décision adoptée dans la cinquième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire N°14 du 07 juin 2023. Dans un communiqué publié, jeudi, sur le site du Conseil du marché financier(CMF), la société explique que le détachement s’est fait à partir du 1er août 2023. Au terme de l’exercice 2022, la SONEDE International a dégagé un bénéfice de 157,6 mille dinars, contre 511,7 mille dinars en 2021. La société totalement exportatrice et spécialisée dans les études et le suivi des travaux hydrauliques en Afrique et au Moyen Orient, a affiché un chiffre d’affaires de 1,3 million de dinars l’année derrière, contre 2 MD. Le résultat d’exploitation a sensiblement diminué entre 2021 et 2022, de 694,5 à 218,6 mile. A rappeler que la SONEDE International a été créée le 20 Octobre 2009, par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). Sa création a été motivée par le souci de la SONEDE (société fondatrice avec 35% du capital de SONEDE International) de valoriser, d’une manière structurée et professionnelle l’expérience et le savoir-faire acquis depuis sa création en 1968, ainsi que le capital de confiance acquis par les différents corps de métier de l’entreprise et afin de répondre à l’évolution des besoins de son environnement national et international dans le domaine de l’eau.

