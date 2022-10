SONEDE: Le citoyen a perdu confiance

L’eau est un droit, et non un privilège…Sauf qu’en Tunisie, sa qualité s’est amoindrie durant ces dix dernières années. Selon le rapport annuel du ministère de l’Agriculture, notre eau est loin d’être potable.

African Manager s’est entretenu avec le coordinateur à l’Observatoire Tunisien de l’Eau (OTE), Alaa Marzougui, pour un surcroît de précisions à ce sujet, et sensibiliser les citoyens tunisiens à l’égard de l’eau qu’ils consomment au quotidien.

Quelque 1961 problèmes d’eau signalés sur tout le territoire en 2022. L’OTE, en tant que « gardien de ce droit », veille toujours à récolter les témoignages et autres plaintes des Tunisiens, en vue d’améliorer la qualité de l’eau.

Pour ce faire, l’Observatoire effectue des prélèvements d’eau à usage domestique.

« Le dernier date de septembre 2022, où nous avons procédé à une analyse des eaux à Tunis dans la zone d’el Menzah, à Sousse, ainsi qu’à Menzel Bouzelfa dans le gouvernorat de Nabeul, où nous avons conclu que la qualité des eaux n’était ni potable, ni propices à la baignade. » a indiqué le responsable.

En effet, la médiocrité de l’eau s’explique par la nature des eaux des barrages mélangées aux sédiments, à l’instar d’Oued Medjerda.

De plus, les villes qui s’approvisionnent à partir des barrages sont les grandes villes telles que Tunis, le Cap-Bon, Sousse, Monastir, et Sfax. Et les eaux provenant de Beni Mtir ou Sejnane, et qui sont traitées à Ghdir el Golla à Mornaguia, font office de fournisseur d’eau jusqu’à la ville de Skhira entre Gabès et Skhira .

L’impact sur l’agriculture

Les eaux destinées à l’irrigation des fruits et légumes ne sont pas traitées, sont loin d’être saines, et peuvent, dans bon nombre de cas, être à l’origine de plusieurs maladies, et ce, principalement, celles de Kasserine.

On ne peut prouver la pollution de l’environnement en termes d’eau car cela demande plusieurs outils d’étude et des analyses quotidiennes, et donc induit un budget conséquent. ¨Plus est, on ne peut pas porter plainte contre la SONEDE car elle peut nier, ou pire, prétendre à des travaux au même moment où l’OTE prouve la trace de pollution dans l’eau.

En effet, selon Marzougui, à Paris en France, « l’eau du robinet est tout à fait potable et ne représente aucun danger pour la santé, contrairement à celle dont nous disposons, et qui serait à l’origine de nombreuses affections de la peau ».

Toujours selon le responsable, la SONEDE devrait normalement prendre exemple sur les pays qui rendent publics les prélèvements quotidiens pour les citoyens qui consomment son eau et qui paient des factures, car c’est leur droit en tant que consommateurs.

« Aujourd’hui, les usagers hésitent à prendre des douches avec l’eau distribuée par la SONEDE, et cela représente un grave danger », selon ses dires.

Et pour appuyer son propos, Marzougui a évoqué le rapport effectué par l’OTE en 2017 dans les zones rurales dans la région de Kasserine où après une enquête effectuée, 90 % des observations ne sont pas conformes à la réglementation.

Et selon le dernier rapport annuel du ministère de l’Agriculture, ces observations non conformes à la réglementation atteignent les 40%.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les chiffres ne doivent en aucun cas atteindre les 5%, or, en Tunisie, nous avons atteint les 40%. « Ces statistiques ont certes été prouvées, mais rien n’a été publié » a -t-il pris soin de faire observer.

L’Etat doit investir

Au vu de ces conditions, le citoyen n’a plus vraiment le choix que de se fier qu’à l’eau minérale pour son apport quotidien, ce qui revient à 150d/mois, soit le tiers du SMIG.

Au demeurant, l’OTE ne dispose pas de suffisamment de fonds pour faire des analyses convenables, et de ce fait, l’Etat doit investir dans ses recherches pour la qualité d’un produit vital et pour la santé de ses citoyens.