SONEDE: Perturbations dans la distribution de l’eau potable

Des perturbations et des coupures dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, lundi, dans les délégations de Fouchana et Mohamadia (gouvernorat de Ben Arous) et la région de Jebel Ouest (gouvernorat de Zaghouan), a annoncé, lundi, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Ces perturbations sont dues à des travaux de maintenance et de réparation d’une panne survenue, durant la nuit de dimanche à lundi, sur le canal principal d’approvisionnement (diamètre 600 ml) des deux gouvernorats.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, durant la nuit de lundi à mardi, a indiqué la SONEDE, dans un communiqué.