Soudan: Des combats à Khartoum et toujours pas de couloir pour l’aide humanitaire

L’acheminement de l’aide humanitaire au Soudan en guerre est toujours impossible mercredi, au deuxième jour de la trêve entre militaires et paramilitaires, mais les médiateurs saoudiens et américains continuent à oeuvrer pour mettre en place des couloirs sécurisés.

Le conflit depuis plus de cinq semaines entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo a fait un millier de morts, plus d’un million de déplacés et plus de 300.000 réfugiés, selon l’ONU.

Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu lundi soir, des habitants de Khartoum avaient rapporté à l’AFP tirs d’artillerie et raids aériens.

« Les combats semblent moins intenses à Khartoum » mercredi, disent les médiateurs, mais « des informations montrant qu’ils avaient violé » la trêve ont été présentées aux émissaires des deux belligérants.

Le cessez-le-feu conclu en Arabie saoudite est censé créer des passages pour les civils pris sous les feux croisés et pour l’aide humanitaire, dont plus de 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin, selon l’ONU.