Sousse : Des projets innovants primés au 2ème salon des jeunes inventeurs

Yosr Tahri, jeune inventrice, a remporté le premier prix au second salon des jeunes inventeurs, organisé à la Foire de Sousse (19-21 mai 2023).

Son projet concerne la création d’un complément alimentaire pour volaille.

Le deuxième prix a été remporté par Yassine Zarrouk pour son invention d’un t-shirt intelligent qui surveille la santé alors que le troisième prix est revenu à Imen Khanfir pour avoir créé une application au profit des malvoyants.

Au concours des jeunes inventeurs (catégorie cadets), Elé Bou Haouala (18 ans) a décroché le premier prix pour son projet Olivy, une application intelligente capable d’anticiper les maladies dans les oliveraies.

Pour sa part Ayhem Boukar a obtenu le deuxième prix pour son projet Oil Collecting Submarine, un drone sous-marin capable de localiser et collecter les carburants et les liquides dans les mers.

Le troisième prix a été décerné à Myriam Husseini pour son invention My Sound, une application de détection.

Le salon des jeunes inventeurs vise à faire connaitre les projets innovants et à développer une opportunité entrepreneuriale, selon les organisateurs.

- Publicité-