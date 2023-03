Lancement du projet TouMaLi dans la zone touristique pilote de Hammam Sousse

Le TouMaLi, » Contribution des systèmes de gestion durable des déchets dans le secteur du tourisme à la protection des écosystèmes marins » vient d’être lancé dans la zone touristique pilote de Hammam Sousse, a fait savoir le commissaire régional au tourisme à Sousse, Taoufik Gaied à la TAP.

Mis en œuvre sous la coordination de l’Université allemande de Rostock avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), le projet TouMaLi a pour objectif de réduire les déchets plastiques dans les zones côtières a indiqué Gaied en ajoutant que le projet est entrain d’être réalisé en Egypte et au Maroc.

La zone pilote de Hammam Sousse, qui peut accueillir une quarantaine d’hôtels, a été sélectionnée pour la mise en œuvre de ce projet qui permettra de réduire la pollution plastique des plages et de ses environs dans la zone touristique sélectionnée, selon la même source.

Financé par le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre les déchets marins et piloté par l’Université de Rostock. Le projet TouMaLi « Contribution des systèmes de gestion durable des déchets dans le secteur du tourisme à la protection des écosystèmes marins » a été lancé en Tunisie le 13 novembre 2021. Mis en œuvre par le CITET, il vise à réduire l’abondance des déchets marins. Il s’agit d’un projet régional de transfert des technologies innovantes au niveau de 4 pays partenaires, à savoir la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et le Maroc.