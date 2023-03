Stress hydrique: Le courage de conjurer le pire

La 7ème Edition de Tunisia Economic Forum, organisée ce vendredi 10 mars 2023, par la Mison de l’entreprise (IACE) à Tunis, s’est saisie du stress hydrique et des conséquences qu’il peut engendrer.

Car dans le domaine de l’eau, aujourd’hui, ce qui est certain, c’est que la demande est en croissance continue alors que la ressource semble plafonner. Une situation de tension qui interpelle bon nombre d’experts. La Tunisie connaît une période de sécheresse particulière et le taux de remplissage des barrages historiquement bas ont plongé le pays dans une zone de tension hydrique.

Le professeur universitaire et expert économique Mokhtar Kouki, a déclaré à cet égard que le risque de la sécheresse plane sur la Tunisie, expliquant que cela est dû essentiellement à la rareté de l’eau, la baisse des réserves des barrages et à la surconsommation.

Il a, dans ce contexte, expliqué que l’ONU considère qu’un pays est concerné par le stress hydrique, lorsqu’il est sous la barre de 1700m3/habitant, précisant qu’en Tunisie, on est à 486m3.

Et, selon le rapport du World Resources Institute (WRI), qui évalue 164 pays, la Tunisie est classée 30ème au niveau mondial. Elle fait partie des pays présentant un taux de stress hydrique « élevé ». Selon le même rapport, la Tunisie devrait faire face à des niveaux de stress hydrique « extrêmement élevés » d’ici à 2040.

Aggravation par les externalités

L’eau potable demeure, de nos jours, une denrée rare. Le rapport de l’IACE indique une baisse et une plus grande variabilité des précipitations qui a engendré une régression des apports aux barrages. Par ailleurs, l’augmentation de la température a des effets surprenants sur l’augmentation de l’évaporation et de l’évapotranspiration, ainsi que l’augmentation la demande en eau, un assèchement et une dégradation des sols, une réduction des rendements agricoles, une plus forte dépendance de l’extérieur, une intensification des périodes extrêmes engendrant sècheresse, inondations, vague de chaleur, ainsi qu’une grande perturbation du cycle de l’eau.

Forte empreinte en eau

Par ailleurs, l’étude a montré que le Tunisien a un niveau de consommation en eau non durable, avec 2217 m3/an/Habitant, tandis que la moyenne mondiale de 1345 m3/habitant/an. Le tiers de cette empreinte eau est importé.

De ce fait, le Tunisien gaspille énormément de pain (900.000 pains jetés par jour), et dilapide également 68/mois en nourriture.

S’y ajoutent les pertes d’eau dans les infrastructures hydrauliques, ainsi que les pertes de productions in situ et la faible efficience de l’utilisation de l’eau

Les recommandations des experts

Mokhtar Kouki estime qu’investir dans le secteur Eau est une exigence. D’autre part, les possibilités de valorisation dans l’agriculture, ainsi que les choix stratégiques sont nécessaires pour préserver le capital et sécuriser un niveau de production. Surtout, il faut davantage investir dans l’agriculture, et la recherche des gains de productivité en encourageant et en protégeant la production.

La gestion de la nappe souterraine, un impératif majeur

Rappelons que , mercredi 8 mars 2023, le Commissariat au développement agricole (CRDA) à Zaghouan a organisé un workshop portant sur la gestion de la nappe souterraine de Nadhour-Saouaf.

Ce dernier s’inscrit dans le cadre du programme ” Elaboration de la vision et de la stratégie du secteur de l’eau en Tunisie ”, et initié par le ministère de l’Agriculture en partenariat avec l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Yassine Mellouli, coordinateur du programme, estime que ce projet concerne les gouvernorats de Nabeul, Kébili, Mahdia ainsi que la région de Nadhour-Saouaf à Zaghouan qui souffre d’une grave crise en ressources hydriques souterraines. Les changements climatiques, l’absence de pluies durant trois ans consécutifs et l’adoption de l’agriculture irriguée ont contribué selon lui à la baisse des eaux souterraines.