Success Story: Le bois d’olivier, nouveau gisement pour l’exportation

Une histoire de famille comme on en trouve peu. En 2006, Bechir Ben Saied, spécialisé dans le domaine artisanal et Foued Ben Saied, diplômé en commerce international, en mal d’inspiration et en quête d’un projet à la fois lucratif et engagé, tombent sur une matière naturelle, réputée pour être immortelle, le bois d’olivier. Olive Wood est née.

L’usine élit domicile à Sousse. Elle emploie une vingtaine de salariés qui n’avaient au début, aucune idée sur la fabrication du bois. Mais tout se construit petit à petit. Le bois d’olivier, connu pour sa noblesse et ses caractéristiques hygiéniques, lui permet d’être utilisé pour la fabrication d’une vaisselle authentique, tels que les couverts, les planches à découper, les bols et les assiettes. Et la matière est traitée et façonnée localement, la finition et l’emballage sont purement tunisiens.

En 2010, Olive Wood fait son entrée dans les foires, y compris celui du Kram, à Tunis. Le succès est au rendez-vous. Et une usine au Kef voit le jour, avec de nouveaux matériaux. Les frères Ben Saied y emploient 60 personnes, dont des diplômés des beaux-arts de Tunis pour la création de leurs produits.

Il en faut de peu pour recycler

Le travail du bois, par exemple le sciage, le plaquage, le rabotage, le ponçage, etc. génèrent de très grandes quantités de sciure de bois et de poussière de ponçage. La poussière aérienne et les particules fines peuvent nuire à la santé et doivent être collectées avant qu’elles n’atteignent l’appareilrespiratoire. Des sources typiques dans l’industrie du bois sont la poussière issue de la découpe, du meulage et du ponçage.

Et habituellement jetés par des usines à Sfax Et Sidi Bouzid, ces déchets sont collectés par l’entreprise qui y a trouvé une matière pratique pour le recyclage, et en a sorti du bois pour cheminées. Car l’olivier a une puissance calorifique optimale. Les bûches se consument plus lentement, et produisent de la chaleur sur une plus grande durée.

3 usines de plus qu’Olive Wood le Kef sont ouvertes, à Sousse, à Kairouan, et à Zaghouan. Avec un total de 650 employés à ce jour.

Une cause environnementale

Le PDG de l’entreprise, Bechir Ben Saied, a indiqué à African Manager, que la devise d’Oliva Wood « est le naturel et l’environnement, encore et toujours ».

Il a assuré que la transformation des copeaux et des déchets de bois en briquettes compactes permet une manutention très facile et pratique, réduisant ainsi les coûts de transport intérieurs et xtérieurs. Aussi, la transformation des copeaux et déchets de bois en briquettes permet une meilleure combustion grâce à une capacité thermique exceptionnelle.

Par conséquent, on optimise sensiblement le rendement avec une production de fumée moindre et des résidus post-combustion très limités, d’où une réduction de pollution environnementale à 70%.

En outre, l’entreprise a ajouté une autre corde à son arc, avec la fabrication de jouets en bois pour enfants, qu’elle commercialise pour les magasins dans toute la Tunisie.

Le soutien de l’USAID

Pour aider Olive Wood à atteindre un palier plus important en matière de croissance , USAID a accordé à l’entreprise une subvention d’une valeur de 125000 dinars afin qu’elle puisse fabriquer de nouveaux produits dans le cadre de sa stratégie de diversification.

Dans ce contexte, le PDG a déclaré à African Manager, que l’agence américaine, qui entretient un partenariat solide et continu avec notre pays, a pour objectif de poursuivre la démocratisation de la Tunisie, de renforcer l’économie tunisienne et d’améliorer la sécurité, en aidant les petites et moyennes entreprises à fluctuer.

Maher Khelifa, membre de l’USAID dans le gouvernorat du Kef, a eu vent du projet d’Oliva Wood, et a décidé de le subventionner. « Tout le mérite lui revient », a précisé Bechir Ben Saied. En effet, USAID a permis de dispenser une formation technique dans la conception, outre l’aide financière. Ainsi, l’entreprise s’est diversifiée en produisant plus, et de meilleure qualité.

D’ailleurs, elle se signale par une percée sur le marché de l’exportation notamment les Etats-Unis auxquels sont destinés 60 pour cent des ventres à l’étranger d’Olivia Wood, outre l’Australie et maints pays européens.