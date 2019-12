Swiss ajoute un vol hebdomadaire Genève-Djerba, cet été

La compagnie aérienne nationale suisse « Swiss International Air Lines » (SWISS) a annoncé qu’elle ajoutera six nouvelles lignes à son réseau genevois, desservant des destinations en Tunisie, au Portugal, en Turquie, en Espagne, en Croatie et en Grèce. Ces nouvelles liaisons porteront à 53 le nombre de destinations desservies sans escale par SWISS au départ et vers Genève.

Du 4 juillet au 29 août, SWISS proposera un vol hebdomadaire le samedi entre Genève et Djerba. Destination de vacances très prisée, l’île au large des côtes tunisiennes est réputée pour ses plages et ses villes au désert blanc, souligne la compagnie suisse.