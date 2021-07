Syrie : Bachar Assad prête serment à l’orée d’un 4ème septennat

Le président syrien, Bachar al-Assad, a prêté serment samedi pour un quatrième septennat lors d’une cérémonie au palais présidentiel à Damas, après avoir remporté 95,1% des voix lors du scrutin du 26 mai, largement critiqué par l’Occident et l’opposition syrienne. Ce fut en présence de plus de 600 invités, parmi lesquels des ministres, hommes d’affaires, universitaires et journalistes, selon les organisateurs, dans un pays ravagé par plus de dix ans d’une guerre ayant fait près d’un demi-million de morts.

L’élection présidentielle « a prouvé la force de la légitimité populaire conférée par le peuple à l’Etat et a discrédité les déclarations des responsables occidentaux sur la légitimité de l’Etat, de la Constitution et de la patrie », a déclaré Assad en entamant son discours d’investiture.

Washington et plusieurs puissances européennes avaient condamné en mai une élection « ni libre ni juste », tandis que l’opposition a dénoncé une « mascarade » dans ce pays frappé par une grave crise économique et financière.

La Syrie connaît une dépréciation historique de sa monnaie, une inflation galopante et un taux de pauvreté qui touche plus de 80% de ses habitants, selon l’ONU.

La crise a été amplifiée par les sanctions internationales et l’effondrement économique et financier au Liban voisin, où les banques imposent depuis l’automne 2019 des restrictions draconiennes sur les retraits.

« Le plus gros obstacle actuellement, ce sont les fonds syriens gelés dans les banques libanaises », a affirmé Assad dans son discours, estimant leurs montants à des dizaines de milliards de dollars.

Sous pression financière, le gouvernement syrien a augmenté ces dernières semaines les prix de l’essence, du diesel, du pain, du sucre et du riz non subventionnés, tandis que les pannes de courant se sont aggravées, les rationnements atteignant une vingtaine d’heures par jour.