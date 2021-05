Syrie: Présidentielle sans suspense pour un 4ème mandat Assad

Les Syriens votent mercredi dans les régions sous contrôle de Damas pour une présidentielle sans suspense qui doit offrir un quatrième mandat de sept ans à Bachar al-Assad, dans un pays en plein marasme économique ravagé par une décennie de guerre.

Votant dans un ancien bastion rebelle reconquis en 2018, le président a fustigé les critiques des Occidentaux sur le scrutin qui « ne valent rien », Washington et les Européens ayant jugé que l’élection ne serait « ni libre ni juste ».

Dans différentes zones du régime, qui contrôle les deux tiers de la Syrie, les médias étatiques ont montré des images d’électeurs massés devant les bureaux de vote.Les résultats sont attendus dans les 48 heures.

Il s’agit de la deuxième présidentielle depuis le début en 2011 d’une guerre impliquant une multitude de belligérants et des puissances étrangères. Né de la répression de manifestations prodémocratie, dans le contexte du Printemps arabe, ce conflit a fait plus de 388.000 morts et poussé à l’exil des millions de Syriens.

Face à Assad, deux personnalités considérées comme des faire-valoir: l’ex-ministre et parlementaire Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l’opposition tolérée par le pouvoir, Mahmoud Mareï.