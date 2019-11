Tabboubi appelle à accélérer la formation du nouveau gouvernement

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a souligné, mercredi, la nécessité d’accélérer la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale capable de répondre aux attentes des jeunes et du peuple et afin d’assurer la sécurité pour lutter contre la pauvreté et le chômage.

Reçu au palais de Carthage par le président de la République Kaïs Saïed, Taboubi a déclaré à l’issue de l’audience, qu’il a informé le président de la participation de l’UGTT au congrès africains des syndicats et des préparatifs de la commémoration du 67e anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste, Farhat Hached.

L’audience a, également, porté sur la situation générale dans le pays.