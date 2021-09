Tabboubi réitère son appel à la formation d’un nouveau gouvernement

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a réitéré, mardi, son appel à la formation d’un gouvernement qui répondra aux exigences économiques et sociales du pays.

- Publicité-

Supervisant un rassemblement au groupe Tunisie Telecom, Tabboubi a estimé que la demande de former un gouvernement n’est pas un crime et que le syndicat a des droits et des priorités, rappelant plusieurs accords conclus avec le gouvernement précédent qui n’étaient pas publiés dans le journal officiel, outre l’accord de lancement des négociations sociales dans le secteur public et la fonction publique dans son volet financier pour les années 2021, 2022 et 2023

Il a estimé qu’il faut mettre en relief la réalité de la situation économique du pays, ajoutant : « Nous appartenons à un monde ouvert avec des intérêts communs, et notre situation actuelle montre qu’on n’a ni la capacité ni le pouvoir de négocier avec les institutions internationales ».

Tabboubi a appelé à l’impératif d’abandonner le décret gouvernemental n°422, qui permet à l’Administration générale de Tunisie Télécom de disposer des biens logistique et immobilière en les vendant ou en les cédant en dehors du contrôle de l’Etat.

Le secrétaire général de la centrale syndicale a menacé d’organiser un vaste mouvement sectoriel si l’administration générale de Tunisie Télécom ne trouve pas de solutions et ne répond pas aux revendications syndicales au cours de cette semaine, soulignant l’attachement du syndicat aux institutions publiques.