Tchad: La coalition «Nous le Peuple» demande le report de la présidentielle

La coalition « Nous le Peuple » de l’ex-opposant Yaya Dillo, président du Parti socialiste sans frontière (PSF), tué le 28 février dernier, exige, du gouvernement tchadien, le report de l’élection présidentielle du 6 mai prochain et l’ouverture d’un autre dialogue véritablement inclusif.

La coalition « Nous le Peuple » invoque la mort de Yaya Dillo, la crise sociale actuelle avec la grève des enseignants et la cherté de la vie. L’annonce a été faite, samedi 16 mars, devant les organes de presse à Ndjamena.

Joint par RFI, Moussaye Avenir de La Tchiré l’un des porte-parole de la coalition « Nous le peuple », s’explique : « Nous estimons que la tenue de ces prochaines élections dans ce contexte politico-social n’est pas opportune, simplement parce que l’assassinat de Yaya Dillo n’est jusque-là pas clarifié, et le plus grave, c’est que le siège de son parti a été complètement rasé, alors que ce siège peut avoir des bribes de preuves qui peuvent intéresser l’enquête internationale, acceptée par le gouvernement. »

