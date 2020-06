Températures en hausse, entre 33 et 45 degrés au sud

Temps chaud aujourd’hui. Les températures varient entre 33 et 39 degrés au nord et au centre et pourraient dépasser 40 degrés pour atteindre 45 degrés dans les gouvernorats du sud avec des vents de sirocco.

Vent fort et la vigilance est de mise près des côtes, des hauteurs et au sud, dans la mesure ou les vents seront accompagnés de tourbillons de sable. La vitesse du vent pourrait atteindre 60km/h.

Mer agitée à très agitée et des cellules orageuses sont prévues l’après-midi au centre et au nord. Elles seront accompagnées de tourbillons de sable locaux au sud, où le temps sera partiellement voilé.