Temps estival et ensoleillé mardi avec quelques nuages dans la plupart des régions.

Les températures maximales seront comprises entre 36°c et 42°c et seront accompagnées de coups de sirocco.

Vents faibles à modérés avec une vitesse atteignant 40 km/h près des côtes du nord la nuit.

Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Tunis cette nuit.

