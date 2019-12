Temps nuageux sur la plupart des régions

emps nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront parfois abondants sur le nord et le centre. Vent de secteur Ouest faible à modéré de 15 à 30 km/h.

Mer très agitée à houleuse et les températures maximales seront comprises généralement, entre 17 et 22 degrés et voisines de 14 degrés sur les hauteurs ouest.

//Prévisions pour vendredi 6 décembre 2019//

Ciel partiellement voilé sur l’ensemble du pays. Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 25 km/h.

Mer peu agitée et les températures maximales variant entre 18 et 23 degrés, voisines de 16 degrés sur les hauteurs ouest et atteignant 25 degrés sur l’extrême sud.