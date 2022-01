Brume localement dense, le matin, sur les régions ouest du centre, du sud et localement du nord, puis quelques nuages sur la plupart des régions, devenant plus denses sur les régions côtières. Des vents relativement forts du secteur ouest près des côtes est et faibles à modérés sur le reste des régions.

La mer sera agitée et ondulée dans les côtes ouest et peu agitée dans le nord.

Les températures seront stables et les maximales varieront généralement entre 15 et 21 degrés