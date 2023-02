Tennis: Alcaraz participera à la Hopman Cup en juillet à Nice

L’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial,

disputera du 19 au 23 juillet prochain la Hopman Cup, compétition par

équipes mixtes qui se déroulera à Nice lors des cinq prochaines années, ont

annoncé mardi ses organisateurs.

Alcaraz, 19 ans, battu dimanche en finale du tournoi ATP 500 de Rio de

Janeiro, sera aligné en compagnie de Paula Badosa (22e joueuse mondiale)

tandis que l’équipe française sera composée de Richard Gasquet (43e) et de

la Niçoise Alizé Cornet (66e).

Gasquet a déjà remporté la Hopman Cup en 2017 associé à Kristina

Mladenovic. Alizé Cornet s’est elle imposée en 2013 avec Jo-Wilfried

Tsonga.

La Suisse, troisième équipe officiellement annoncée mardi, est composée de

Belinda Bencic, N.9 mondiale et Leandro Riedi (128e). Les trois autres

équipes de la compétition seront annoncées « dans les prochaines semaines »,

a indiqué Iva Majoli, ancienne joueuse et directrice de la Hopman Cup, lors

d’une conférence de presse à la mairie de Nice.

Les six équipes nationales seront réparties en deux poules de trois. Les

rencontres, qui se joueront sur la terre battue du Nice LTC, se disputent

en deux simples et un double mixte.

La Hopman Cup, fondée en 1989 et qui n’a plus été disputée depuis 2019,

s’était toujours déroulée jusqu’ici en Australie.

