Tennis: Nadal forfait pour Wimbledon et les JO-2020 de Tokyo

Le tennisman espagnol Rafael Nadal a annoncé jeudi sa décision de renoncer à sa participation au tournoi du Grand Chelem de Wimbledon (28 juin-11 juillet) ainsi qu’aux Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021 (23 juillet – 8 août).

« J’ai décidé de ne pas participer cette année à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce n’est jamais une décision facile à prendre mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe je comprends que c’est la bonne décision », a écrit Nadal sur son compte officiel Twitter.

Le natif de Majorque restait sur une défaite en demi-finale du tournoi parisien de Roland-Garros, face au futur vainqueur, le Serbe Novak Djokovic sur le score de 3 sets à 1 (6-3, 3-6, 6-7, 2-6).

« L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c’est à dire jouer au plus haut niveau », a ajouté Nadal (35 ans), champion olympique en simple en 2008 et en double en 2016, et vainqueur de 20 titres du Grand Chelem.