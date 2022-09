Teriak et les Kilani détiennent désormais 97,97 % d’Adwya

L’opération d’Offre Publique d’Achat Obligatoire (OPA Obligatoire) sur les actions de la société « Adwya », au prix unitaire de 5,950 dinars, ouverte dans un premier temps, du mercredi 10 août 2022 au mardi 30 août 2022 inclus et prorogée par décision du CMF jusqu’au lundi 05 septembre 2022 a été clôturée à cette dernière date. Par cette opération, l’initiateur de l’OPA obligatoire, la société Kilani Holding Pharmaceuticals vise l’acquisition de 10 735 616 actions ADWYA représentant 49,87% du capital de la société. Il est rappelé qu’à la date d’ouverture, l’initiateur de cette OPA, agissant de concert avec messieurs Lassaad Kilani et Rafik Kilani, détenaient 10 792 384 actions représentant 50,13% du capital de la société A Adwya.

L’initiateur Kilani Holding Pharmaceuticals agissant de concert avec Laboratoires Teriak a déclaré avoir acquis en Bourse, durant la période de l’Offre, 2 548 850 actions, soit 11,84% du capital de la société Adwya. A la date limite de dépôt des plis relatifs à l’opération précitée, fixée pour le mercredi 07 septembre 2022, quelque 7 749 242 actions (36% du capital) ont été offertes en réponse à l’OPA obligatoire. La plus grosse partie des actions offertes, a été négociée par BNA Capitaux. Ainsi, la société Kilani Holding Pharmaceuticals détient directement 11 600 698 actions représentant 53,89% du capital de la société Adwya et 9 489 778 actions de concert avec Lassaad Kilani, Rafik Kilani et Laboratoires Teriak représentant 44,08% du capital, soit au total 21 090 476 actions représentant 97,97% du capital de la société Adwya.