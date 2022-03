TotalÉnergies s’allie à la FNSEA pour l’agrivoltaïsme, le biométhane et les biocarburants

Pour TotalÉnergies, la transition énergétique passe par des partenariats. Après avoir conclu une alliance internationale avec Veolia concernant la production de biométhane le mois dernier, l’énergéticien français a annoncé la signature d’un nouvel accord, à l’occasion du Salon international de l’agriculture à Paris. Ce « partenariat novateur » a été noué avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) dans le but de « favoriser

l’émergence de réseaux économiques circulaires » et de « garantir l’acceptabilité des projets et le partage de la valeur avec les agriculteurs ».

« La FNSEA apportera son réseau d’agriculteurs et son expertise du monde agricole et TotalÉnergies partagera son savoir-faire industriel, ses moyens et sa connaissance de toutes les énergies », a déclaré Patrick Pouyanné, P-DG de TotalÉnergies. Les termes de l’accord

prévoient de mobiliser des « groupes de travail communs » afin de faciliter le développement de trois types de projets : la mise en service d’installations agrivoltaïques, la valorisation de déchets organiques agricoles dans la production de biométhane et des résidus de culture dans la production de biocarburants.

S’agissant de ce dernier volet, l’énergéticien a justement confirmé le démarrage de la production de carburant aérien durable sur sa plateforme pétrochimique normande, près du Havre. Il s’agit de son troisième site de production en la matière en France. Un quatrième est

attendu en 2024 sur la plateforme « zéro pétrole » de Grandpuits (Seine-et-Marne). Le biocarburant produit comportera des « propriétés similaires à celles du Jet-A1 [carburant conventionnel composé de kérosène, NDLR] et offrira une réduction allant jusqu’à 80 % des

émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à son équivalent fossile », affirme TotalÉnergies.