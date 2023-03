Toyota renforce son statut de leader de l’hybride

En dépit d’un marché mondial de l’automobile plombé par une conjoncture défavorable, la marque automobile japonaise Toyota, distribuée en Tunisie par le concessionnaire BSB, ne cesse de faire bonne figure et continue de réaliser des performances remarquables.

Après une année 2022 relativement satisfaisante en termes de vente et de parts de marché (avec 4702 immatriculations et 8.5 % de parts du marché), la marque vient d’entamer l’année 2023 avec le lancement de nouveaux modèles les uns plus élégants que les autres. Sous le slogan « Les nouveautés de Toyota : En 2023, vous avez l’embarras du choix », la société BSB SA, concessionnaire officiel de la marque Japonaise Toyota en Tunisie, a organisé, mercredi 15 mars à Tunis, un événement pour présenter les nouveautés de la marque. Ainsi, le concessionnaire, sous la direction du PDG du « Groupe BSB » Moez Belkhiria, a enrichi sa gamme par l’introduction de nouveaux modèles, à l’instar de la légende du tout-terrain, la fameuse Land cruiser 300 dans ses versions VX Essence, VX Diesel et GR-Sport Diesel; Yaris Cross hybride et Yaris Hatch-Back hybride.

A cette occasion, dans une déclaration à African Manager, Belkhiria a déclaré que « la commercialisation de ces voitures offrira l’embarras du choix à nos clients aux exigences multiples et confortera notre positionnement dans le Top 3 des concessionnaires qui vendent le plus de voitures en Tunisie. Malgré l’instabilité mondiale à cause de la guerre en Ukraine et la diminution de la vente des voitures neuves dans le monde tout comme en Tunisie, Toyota a été parmi les marques les plus vendues en 2022 dans notre pays avec 4702 véhicules immatriculés. Ces performances, que l’on tend à améliorer, sont dues à la qualité et à la sécurité de nos produits, à leurs prix compétitifs, ainsi qu’à nos services après-vente. »

Land cruiser 300 VX: Plus puissant que jamais !

Le tout nouveau Toyota Land Cruiser 300 est plus puissant que jamais. Equipé d’un châssis adapté à l’activité 4X4 et routier, il est muni de moteurs V6 essence et diésel Bi turbo nouvellement développés. Doté d’une boîte à vitesse automatique permettant de rouler sur tous types de routes, il possède une allure robuste et élégante. Avec un intérieur pratique au confort inimaginable, ce véhicule est un condensé de technologie rare en termes de puissance, de sécurité et de commodité, avec notamment le système d’info-divertissement multimédia 12.3″, de caméra 360 degrés avec deux modes (mode route et mode tout-terrain) et de toutes les assistances de conduite On-road et off-road.

Land cruiser 300 GR-Sport: Un tout-terrain au look plus agressif

Le Land Cruiser GR Sport se concentre sur des aptitudes sportives supplémentaires au modèle VX et un look plus agressif. La variante GR Sport se différencie de tous les autres Land Cruiser grâce à un kit carrosserie spécifique qui comprend un pare-chocs avant redessiné avec une inscription « Toyota » en lettres capitales sur la grande calandre, des prises d’air latérales plus verticales et un revêtement en plastique noir sur les parties inférieures. Contrairement à la luxueuse couleur beige du Land Cruiser VX, l’intérieur du GR Sport combine du cuir noir et rouge foncé. Comme on peut s’y attendre, le GR Sport conserve la configuration à trois rangées offrant 7 places de série dans le Land Cruiser 300.Côté moteur, le Land Cruiser GR Sport est disponible en deux motorisations. Soit le moteur essence V6 bi-turbo de 3,5 litres qui développe 415 chevaux et 650 Nm de couple, soit le V6 Diesel bi-turbo de 3,3 litres qui développe 309 chevaux et 700 Nm de couple.

Yaris Cross hybride: Un confort et un design impressionnants

Reprenant certains codes esthétiques du Toyota RAV4, la Yaris Cross hybride repose sur la même plateforme que la nouvelle Yaris. Côté technologie et confort, c’est la totale : clé smart pour démarrage et ouverture, connectivité Bluetooth/ Android Auto / Apple Carplay, climatisation à régulation automatique, détecteur de lumière et de pluie, sièges avant chauffants, volant multifonctions en cuir, hayon électrique… Sans compter ce joli design extérieur avec des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. La motorisation de la Toyota Yaris Cross hybride repose sur un bloc essence associé à deux moteurs électriques développant jusqu’à 116 chevaux de puissance. La consommation de la Yaris Cross hybride va varier en fonction du type de parcours, de votre mode de conduite mais aussi de la configuration choisie.

Yaris HB hybride : Une allure sportive et audacieuse

Avec une allure sportive, un système multimédia à écran de 7 pouces et à 6 haut-parleurs avec reconnaissance vocale et Apple CarPlay / Android auto de série, la Yaris HB hybride incarne la formule idéale de voiture moderne et attrayante. Quant à la consommation, elle est de 3,2 l/100 km, 3,5 l /100 km pour l’Etra Urban; et de 2,7 l/100 km pour l’Urban. Destinée aux particuliers, la Yaris HB hybride (première voiture hybride destinée au segment taxi) n’est pas seulement écologique, elle est aussi fiable. Sur un taxi diesel classique, il faut régulièrement changer de filtre à gazole, ce qui n’est pas le cas du nouveau Yaris HB. Spacieuse et dotée d’un design audacieux, la Yaris Hatchback, avec ses 3,94 m de long, a beaucoup moins de difficultés à trouver une place de stationnement en ville.