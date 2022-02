Toyota Yaris: La quatrième génération est disponible dans les showrooms bsb toyota

La nouvelle Yaris France conçue avec passion, forte d’un design audacieux et distinctif inspire l’allure d’une sprinteuse prête à se lancer, elle dégage ainsi beaucoup d’énergie, d’agilité et de dynamisme.

21 ans après sa sortie, il ne s’agit pas d’un simple restylage puisque le modèle a été complétement repensé, : la nouvelle plate-forme permet de bénéficier d’une rigidité supérieure, d’une meilleure répartition des masses, autant de gages de bonne tenue de route mais aussi de sécurité.

Extérieurement, cette nouvelle Yaris arbore des lignes plus audacieuses que sa devancière avec des passages de roues beaucoup plus marqués, des porte-à faux réduit au minimum, des feux arrières très proéminents.

Au niveau de la sécurité, La nouvelle Yaris ne fait pas l’exception puisqu’il s’agit de la voiture la plus sûre de son segment. La nouvelle Yaris inaugure en première mondiale de son segment, l’airbag central qui évite au conducteur et au passager de se percuter en cas de choc latéral.

Sa caisse à haute rigidité améliore le niveau de sécurité à bord du véhicule et améliore également la réactivité et la maniabilité tout en réduisant le bruit et les vibrations.

Les innovations en matière de sécurité active et passive ont permis à la nouvelle Yaris de passer haut la main les crash tests européens en obtenant la note maximale de 5 étoiles.

Commercialisée en Tunisie chez BSB Toyota, la Yaris France est disponible actuellement dans les showrooms BSB Toyota, avec 3 ans de garantie et à un tarif de 54.800 DT.

Demandez votre devis sur : https://toyota.com.tn/devis-en-ligne/

Réservez votre test drive sur : https://toyota.com.tn/