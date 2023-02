Transition énergétique: Le temps est court, mais la volonté y est

Ayant maille à partir avec un déclin manifeste de sa production de carburants, avec une facture de compensation qui grève énormément son budget, la Tunisie se voit dicter l’obligation de revoir sa politique et les ressorts de sa stratégie de sécurité énergétique. La ministre de l’industrie, Neila Nouira Gonji, s’est exprimée, mardi, sur ces défis, dans une conférence où elle assuré, d’emblée, que le gouvernement vise une rationalisation de la consommation en énergie à travers l’adoption de projets de soutien, mais aussi d’accompagnement des ménages , des foyers et des acteurs économiques.

« L’efficacité énergétique n’est plus un choix, c’est aujourd’hui un impératif qui relève de la sécurité énergétique du pays, face à la situation des finances publiques à l’échelle nationale, mais aussi à l’accélération des changements géopolitiques, la montée des prix de l’énergie et l’irrégularité des approvisionnements à l’échelle internationale », a-t-elle déclaré.

Ce rendez-vous médiatique a été consacré à la présentation des principaux amendements apportés au décret régissant les interventions du fonds de la transition énergétique. En effet, le Décret n° 2023-86 du 2 février 2023, portant modification du décret gouvernemental n°2017-983 du 26 juillet 2017, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modalités d’intervention du fonds de la transition énergétique, a été publié hier lundi 6 février 2023, au journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Les principales réformes gouvernementales en énergies renouvelables

Piloté par l’’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), le fonds de la transition énergétique dans le cadre PROSOL a octroyé un crédit pour les achats de chauffe-eaux solaires qui passe de 200 à 400 dinars pour le chauffe-eau solaire de capacité inférieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire est comprise entre un 1m² et 3m². Cette prime a aussi été augmentée de 400 à 700 dinars pour le chauffe-eau solaire de capacité égale ou supérieure à 300 litres et dont la superficie du capteur solaire dépasse 3m² et inférieure ou égale à 7m².

Pour les investissements réalisés au titre d’installation des équipements de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation pour les établissements raccordés au réseau basse tension, ce décret prévoit une prime plafonnée à 500 D par système pour les équipements, dont la puissance installée ne dépasse pas les 3 kilowatts et installés chez les consommateurs, dont la consommation annuelle individuelle varie entre 1800 et 4800 kilowattheures.

En ce qui concerne les investissements dans le secteur résidentiel au titre d’isolation thermique des toitures des logements individuels, le décret a prévu une prime qui ne dépasse pas 25% du coût d’investissement, avec un plafond de 21 D par mètre carré de toiture isolée pour les logements existants, ainsi qu’une prime ne dépassant pas 25% du coût d’investissement avec un plafond de 16 D par mètre carré de toiture isolée pour les logements en cours de construction.

Gonji a, en outre, affirmé que durant 2022, son ministère a fait l’inventaire des entraves au développement des énergies renouvelables en Tunisie, faisant remarquer que le Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l’amélioration de l’efficacité de la réalisation des projets publics et privés, a permis de résoudre deux problèmes majeurs inhibant l’investissement dans les énergies renouvelables, en facilitant les procédures liés au bouclage financiers des projets et au foncier.

Elle a, d’autre part, précisé que tout est dans l’infrastructure. « Une grande partie de la production d’électricité en Tunisie est assurée à partir du gaz naturel, la Tunisie ne produit que 30% de ses besoins en gaz naturel et le reste est fourni depuis l’Algérie. »

« Nous consommons deux fois plus d’énergie que nous n’en produisons »

La ministre a indiqué que les subventions des hydrocarbures ont atteint un niveau record en lien avec le prix moyen annuel du baril de 105 dollars, ce qui s’est traduit par un soutien de 7 mille et 700 millions de dinars en 2022 contre 9 mille 900 millions de dinars programmés, ce qui souligne la pression sur le budget de l’Etat, et qui a incité à la révision de le Décret-loi réglementant le Fonds de transition énergétique pour le déplacement et l’efficacité de la consommation d’énergie solaire.

Gonji a fait savoir que la Tunisie consomme aujourd’hui deux fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme, soit 9,8 millions de TEP, et ne produit que 3,7 millions de TEP, une grande différence qui, selon ses dires, pousse à la nécessité de rationaliser la consommation et son efficacité.

La solution serait de « dé-carboniser », en produisant de l’énergie propre à partir de l’électricité, des énergies renouvelables, de l’énergie éolienne, solaire et de l’efficacité énergétique. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour produire 35% des énergies renouvelables d’ici 2030 et améliorer l’efficacité énergétique.

Les ressources du fonds de transition énergétique s’élevaient à 613 MD fin 2022

La tendance des Tunisiens à la concentration des panneaux solaires est passée de 30 MW en 2021 à 54 MW en 2022, avec une prévision de 60 MW en 2023.

Selon la ministre, Un programme ciblé de communication va prochainement être élaboré pour faciliter le pouvoir d’achat au citoyen.

En outre, ce fonds de transition énergétique est l’un des mécanismes les plus importants qui existent aujourd’hui, et qui a permis d’atteindre des objectifs dans le domaine de la transition énergétique, à la lumière des développements rapides observés dans le monde.

De son côté, le directeur général de contrôle de l’énergie, Fethi Hanachi, a indiqué que le fonds de transition énergétique, créé depuis 2006, a fourni des ressources financières d’environ 613 millions de dinars d’ici fin 2022.

Ila ajouté que 75% des utilisations du fonds sont directement destinés au logement, tandis que les 25% restants sont dirigés vers les entreprises, notant que la valeur des utilisations du fonds s’élevait à 375 millions de dinars à la fin 2022.