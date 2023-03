TRANSTU lance une croisade contre les actes de vandalisme

La TRANSTU a annoncé, mercredi 8 mars 2023, qu’elle a mis en place un certain nombre de mesures pour faire face au phénomène de vandalisme ciblant son parc, soulignant que cela perturbe les déplacements et la programmation des trajets quotidiens, et met en danger la sécurité des voyageurs.

Réagissant notamment au phénomène des métros roulant les portes ouvertes, la TRANSTU a mis en garde contre l’ampleur prise par les actes de destruction ciblant les mécanismes de commande des portes des métros (disjoncteurs de commande, distributeurs pneumatiques, systèmes de contrôle, lesquels actes entravent la fermeture automatique des portes, sans qu’aucun signal de panne ne soit donné aux conducteurs.

Outre les pertes colossales subies par la TRANSTU, ce genre de pratiques sont en effet à l’origine d’accidents mortels, la société précisant que dans la journée du dimanche 5 mars 2023, les mécanismes de contrôle automatique de 132 portes (sur un total de 300 portes) ont été détruits, ainsi que 23 portes endommagées et 12 vitres de portes brisées.

De ce fait, la société a ajouté qu’une coordination a été établie avec les services compétents de la police de secours pour intervenir entre les stations, en mettant l’accent sur les lignes de métro n° 2 et 5, qui enregistrent la plupart des vandalismes de portes, et en procédant au renforcement des languettes des verrous des trappes de portes.

La police de secours appelée à la rescousse

D’autre part, la TRANSTU compte charger ses agents de sécurité d’intervenir pour fermer les portes ouvertes dans les stations principales et renforcer la coordination avec les services de la police de secours pour intervenir en cas de besoin tout au long du réseau.

La société a déclaré qu’elle avait déjà publié des rapports dans lesquels elle présentait des actes de sabotage auxquels les stations de métro étaient exposées, certains ont délibérément perturbé le système de commande des portes en enlevant le couvercle en fer de la porte, en désactivant les disjoncteurs de commande, et en éteignant les distributeurs d’air comprimé contrôlant les portes (des distributeurs pneumatiques) en plus de saboter les panneaux de commande des portes.

Elle a, dans ce contexte, expliqué que les actes de vandalisme font que le métro roule avec des portes ouvertes sans que le conducteur puisse s’en rendre compte parce que son indicateur n’est pas allumé sur le tableau de bord du véhicule.

La société a également indiqué que ces opérations de sabotage provoquent des accidents, dont certains mortels, en particulier chez les adolescents qui se balancent lorsque le véhicule est en circulation.

De ce fait, la société a réitéré qu’elle cherchait en fonction des capacités dont elle dispose à faire face au phénomène des attaques et de vandalisme des portes, exhortant les citoyens, les clients, en particulier les parents, les médias, ainsi que les organisations de la société civile à l’aider dans son effort de sensibilisation pour lutter contre ces comportements afin de protéger les vies et d’assurer la continuité des transports publics.

Il convient de noter que la période récente a vu plus d’un décès auprès des jeunes qui sont tombés des métros ou heurté un poteau électrique, la société incite certains militants de la société civile à appeler à accélérer la réparation des portes du métro léger pour protéger la vie des voyageurs.