Troisième édition de la Journée franco-tunisienne de la société civile en ligne

Dans le cadre du cycle « ID’BA » (Echanges et Débats) , l’Institut français de Tunisie (IFT) organise, le lundi 23 novembre à 16h00, la 3ème édition de la Journée Franco-Tunisienne de la Société civile, autour de la thématique « Les réseaux sociaux au cœur de la société civile tunisienne », qui sera en ligne et interactive.

Impact et apport des réseaux sociaux en Tunisie pour la société civile et les associations, rôle et importance des réseaux sociaux dans la promotion des activités de la société civile, médias classiques au profit de la société civile, complémentarité avec la presse écrite… autant de sujets qui seront abordés lors du webinaire-débat où les questions peuvent être posés en live.

Cet événement organisé en collaboration avec l’association Jamaity se déroulera avec la participation de Thameur Mekki (rédacteur en chef de Nawaat), Mehdi Ghazzai (consultant et expert en communication, co-fondateur de Look TM) et Amel Chahed (journaliste à RTCI, Radio Tunis Chaine Internationale).