Truecaller : 500 millions de téléchargements et 150 millions d’utilisateurs

Truecaller vient d’annoncer aujourd’hui avoir dépassé les 500 millions de téléchargements. L’application compte désormais, pas moins de 150 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, avec plus d’un million d’abonnés payants qui bénéficient de ses services Premium.

Il s’agit là de réalisations importantes pour Truecaller, qui se présente comme une plate-forme de communication à guichet unique et qui propose tout un large éventail de services tels que la messagerie instantanée, la VoIP et les paiements. Avec près de 150 millions de dollars de bénéfices, Truecaller devient l’application de communication la plus utilisée en Inde, juste après WhatsApp et Facebook Messenger.

Les nombreuses fonctions de communication de Truecaller, telles que le numéroteur intelligent, la fonctionnalité VoIP, la messagerie instantanée et la boîte de réception SMS sans spam, sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance rapide de l’application.