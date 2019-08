Trump a joué l’unité au sommet du G7

Les dirigeants du G7 ont affiché lundi une rare unité au sommet de Biarritz depuis l’élection de Donald Trump, qui s’est montré conciliant sur tous les contentieux, du commerce à l’Iran, et ont validé une aide d’urgence face aux feux destructeurs en Amazonie.

Trump en personne a salué “deux jours et demi de grande unité” entre les dirigeants des sept nations les plus industrialisés (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis, Canada et Japon). “Un message d’unité, c’est vraiment ce qui est ressorti de nos échanges”, a renchéri le président Macron.

Loin de son ton souvent éruptif, Donald Trump s’est dit prêt à rencontrer le président iranien Hassan Rohani, après des échanges très intenses sur ce sujet au sommet, ponctués par une visite surprise du chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, à Biarritz.

“Si les circonstances sont convenables, je serai certainement d’accord” pour le rencontrer, a-t-il déclaré au côté d’Emmanuel Macron, qui œuvre activement depuis plusieurs semaines en faveur de ce scénario. Une telle rencontre pourrait avoir lieu “dans les prochaines semaines”, a-t-il estimé, dans la foulée du président français.

Un tournant semble désormais possible sur le dossier explosif du nucléaire iranien alors que le Golfe était encore au bord de l’embrasement cet été après une série d’attaques de pétroliers et la destruction par l’Iran d’un drone américain. “C’est un grand pas en avant”, s’est félicitée la chancelière allemande Angela Merkel, saluant cette nouvelle “atmosphère de discussions”.