Trump aurait discuté d’une grâce préventive pour trois de ses enfants

Alors que le mandat de Donald Trump touche à sa fin, le républicain pourrait bien user de son droit de grâce… pour ses proches.

Mardi, le New York Times a révélé que le président sortant aurait discuté avec ses conseillers de la possibilité d’accorder une « grâce préventive » aux trois plus âgés de ses enfants, Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump. Il aurait également évoqué cette option pour son gendre, Jared Kushner, conseiller principal à la Maison Blanche et son avocat, Rudy Giuliani.

Donald Trump craindrait, selon les sources citées par le célèbre quotidien américain, que le ministère de la justice de Joe Biden ne s’en prenne à ses proches par vengeance.

Si Donald Trump Jr a fait l’objet d’une enquête par le procureur Robert Mueller, alors qu’il était accusé d’avoir donné des informations préjudiciables à propos d’Hillary Clinton à des sources russes pendant la campagne de 2016, il n’a jamais été inculpé.