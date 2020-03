Tunisie/FMI : Arrêt de la 6-ème revue et adoption d’un nouveau programme

La Tunisie et le Fonds Monétaire International (FMI) ont convenu d’arrêter la sixième revue du programme de prêts de l’Institution de Bretton Woods et d’adopter un nouveau programme reflétant les nouvelles orientations économiques et sociales du gouvernement, a déclaré, mercredi, à TAP le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaïch.

“Les deux parties sont en train de discuter les grands axes de ce nouveau programme”, a précise le ministre.

Et de rappeler que la Tunisie et le FMI ont convenu de mettre en vigueur un programme conjoncturel ” programme Corona “, en vertu duquel le pays bénéficiera d’un montant de 400 millions de dollars (équivalent de 1200 MD), pour lutter contre les retombées de cette crise sanitaire internationale causée par la propagation de la pandémie “coronavirus “.