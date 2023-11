Tunisie-Italie : L’interconnexion électrique Elmed avance à pas sûrs

Les efforts visant à moderniser et à développer l’infrastructure énergétique européenne ont franchi une étape importante avec la signature d’une convention de subvention pour la première interconnexion en courant continu entre l’Europe et l’Afrique. Ce projet de 307 millions d’euros, connu sous le nom d’interconnexion électrique Elmed, reliera l’Italie et la Tunisie et a reçu un financement de la Commission européenne.

L’interconnexion, mise en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité italien Terna et la société tunisienne d’électricité et de gaz Steg, devrait faciliter l’intégration des énergies renouvelables sur les deux continents et favoriser la diversification des sources d’approvisionnement. D’une capacité de 600 MW et d’un investissement total de 850 millions d’euros, l’interconnexion s’étendra sur environ 220 km, dont près de 200 km sous l’eau à une profondeur maximale de 800 mètres.

Le projet Elmed devrait contribuer à l’intégration des marchés de l’électricité et renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique grâce à la diversification des sources. Cette initiative représente une étape importante dans le partenariat entre l’Union européenne et la Tunisie, démontrant l’importance stratégique d’une énergie sûre et durable pour un avenir renouvelable.

En réduisant les émissions, l’interconnexion d’Elmed s’aligne sur les objectifs climatiques définis dans les plans nationaux intégrés pour l’énergie et le climat de l’Italie et de l’Europe, ainsi que sur le Green New Deal, souligne EnergyPortal. Elle symbolise également une coopération exceptionnelle entre les deux continents et illustre le niveau de collaboration entre la Tunisie et l’Italie.

Ce projet novateur crée un précédent pour les futures interconnexions dans la région et souligne l’engagement des institutions de l’Union européenne à soutenir les initiatives de transition énergétique. Le paysage énergétique européen évolue, et de plus en plus de pays étudient la faisabilité d’interconnexions hybrides pour augmenter la part d’électricité verte dans leurs réseaux.

Le projet Elmed représente une étape importante pour l’avenir énergétique durable de l’Europe. En reliant l’Italie et la Tunisie, il permettra d’améliorer l’intégration des énergies renouvelables, d’accroître l’indépendance énergétique et de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. Ce projet historique ouvre la voie à d’autres interconnexions et à d’autres coopérations entre l’Europe et l’Afrique.

Un réseau « sûr, fiable et résilient »

Cité par Off-shore Energy , Kadri Simson, commissaire européen chargé de l’énergie, a déclaré que la liaison par câble électrique Elmed, qui reliera l’Italie et la Tunisie, est « exceptionnelle à bien des égards ». Il s’agit du premier projet relevant de la facilité Connecting Europe à bénéficier d’un financement pour des travaux d’infrastructure électrique réalisés par un État membre et un pays tiers.

Giuseppina Di Foggia, PDG et directrice générale de Terna, a déclaré, pour sa part, que « cet événement confirme le rôle de plus en plus central de Terna dans la réalisation d’un réseau électrique européen sûr, fiable et résilient. Nous continuerons à collaborer avec les institutions européennes, en apportant à la fois notre expertise unique et distinctive et des solutions innovantes et numérisées ».

« Elmed est une infrastructure stratégique pour l’Italie et l’Europe, l’un des projets les plus importants du plan de développement de Terna. Il contribuera à l’augmentation et à l’intégration des sources d’énergie renouvelables sur les deux continents, ce qui permettra à notre pays et à l’UE d’accroître leur indépendance énergétique », a-t-elle ajouté.

L’indépendance énergétique de la Tunisie sera augmentée

Le président-directeur général de Steg, Fayçal Tarifa a souligné, de son côté, que « le financement de 307 millions d’euros alloué au projet phare Elmed témoigne du partenariat de longue date entre le gouvernement tunisien et l’Union européenne dans le secteur de l’énergie, soulignant l’importance stratégique de ce projet pour un avenir énergétique sûr, durable et renouvelable ». En outre, a-t-il ajouté, « nous sommes convaincus que ce projet contribuera à la réalisation de l’objectif attendu de transition énergétique en Tunisie d’ici 2030 et à l’augmentation de son niveau d’indépendance énergétique ».

« Cette interconnexion ne relie pas seulement le réseau électrique tunisien au réseau italien par un câble sous-marin de 600 MW, mais symbolise également le niveau exceptionnel de coopération entre les deux continents et les deux rives de la Méditerranée, en particulier entre la Tunisie et l’Italie. Il ouvrira la porte à plusieurs autres projets dans la région avec le soutien des institutions de l’Union européenne ».

Le gestionnaire du réseau italien a mis en service un câble sous-marin d’une valeur de 90 millions d’euros qui relie l’île d’Elbe au continent italien en septembre 2023. Le navire câblier Leonardo Da Vinci de Prysmian a posé le câble sous-marin de 132 kV à une profondeur maximale d’environ 70 mètres sous le niveau de la mer, en partant du site d’atterrissage de l’île à Portoferraio et en continuant vers la côte continentale de Piombino .