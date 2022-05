Tunisie-Libye: Les chambres de commerce de Bizerte et de Jafara se lancent à la conquête du marché africain

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de la municipalité libyenne de Jafara et la Chambre de commerce et d’industrie de Bizerte, ont signé à Tripoli, un protocole d’accord visant à augmenter le volume des échanges commerciaux et à élargir les perspectives de coopération entre les institutions et les entreprises commerciales, industrielles et de services des deux pays.

Le protocole d’accord vise à renforcer les passerelles entre les activités économiques et commerciales des deux pays, et à échanger des lois, des législations et des études sur l’activité économique, ainsi que des informations et des statistiques économiques et commerciales relatives aux marchés des deux pays.

Il s’agit également d’augmenter le volume des échanges commerciaux et d’élargir les horizons de la coopération entre les institutions et les entreprises commerciales, industrielles et de services des deux pays, ainsi que de cibler une stratégie de coopération bilatérale directe afin de se diriger vers le marché africain.

Le ministre libyen de l’Economie et du commerce, Mohamed al-Hawij, a souligné la nécessité d’activer le rôle de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture et de renforcer son rôle dans le soutien des activités industrielles et agricoles dans la région, qui possède les ingrédients pour atteindre le développement spatial avec la participation du secteur privé, source de l’économie nationale.

Il a souligné l’importance de développer un programme de travail conjoint suite à la conclusion du protocole d’accord qui contribue à renforcer la coopération commerciale et industrielle, à activer le commerce de transit vers le marché africain, et à contribuer à fournir les facilités nécessaires aux propriétaires d’entreprises, aux investisseurs et aux fabricants afin d’augmenter la production et de développer l’industrie locale.