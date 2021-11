Tunisie-Méditerranée: Une délégation tunisienne participe, à Monaco, au Forum des aires marines protégées en Méditerranée

Une délégation tunisienne participe, du 28 au 1er décembre 2021, au 3ème Forum des aires marines protégées (AMP) en Méditerranée, qui se tient sous forme hybride (présentiel et en ligne), à Monaco.

Près de 300 participants se réunissent à cet événement qui aura pour finalité de fixer les objectifs et les actions prioritaires pour les AMP durant la période post-2020, selon l’association MedPAN, organisatrice du Forum.

Il s’agit également d’une opportunité de networking et de partage d’expériences au sein de la communauté AMP pour finaliser le contenu de la feuille de route post-2020 pour ces aires très importantes pour les écosystèmes marins en Méditerranée.

L’un des objectif visés, est d’assurer que 30% de la Méditerranée soit effectivement protégée d’ici 2030, a-t-on souligné. Une Aire Marine Protégée (AMP) est en effet, un espace géographique côtier et/ou marin clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés.

En effet, le processus d’élaboration de cette feuille de route a commencé au terme de 2020, à travers des consultations en ligne avec la communauté élargie des AMP, comprenant des gestionnaires, des décideurs politiques, des scientifiques, des acteurs économiques, des organisations régionales et internationales, des ONG et des donateurs de tous les pays méditerranéens et au-delà.

Le document en question est en cohérence avec les engagements internationaux, et notamment le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB ) en cours de finalisation.



L’ambition est de constituer un schéma directeur évolutif et régulièrement évalué qui suscite l’adhésion de tous les acteurs à impliquer pour mettre en œuvre ses recommandations.

Les éditions précédentes du Forum ont déjà eu lieu. En 2012 à Antalya en Turquie, où la première feuille de route a été élaborée, et en 2016 à Tanger au Maroc, où la Feuille de route pour les Aires Marines Protégées de Méditerranée a été évaluée et mise à jour pour stimuler la mise en œuvre à l’horizon 2020 de l’objectif 11 d’Aichi de la CDB / Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020.

La Tunisie dispose, selon MedPAN, d’un grand nombre d’aires protégées ou gérées avec une composante marine (18 sites), dont la grande majorité sont des sites Ramsar (15 sites). 4 sites sont en projet de création en tant que AMCP (Aires marines et côtières protégées) .