Tunisie-Zambie : Explorer de nouvelles opportunités de partenariat

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar s’est entretenu avec la presidente du Parlement de Zambie, Nelly Butete Kashumba Mutti, dans le cadre de sa participation aux travaux du 22ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Marché commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), qui s’est tenu dans la capitale zambienne, Lusaka, du 06 au 08 juin 2023.

Cités dans un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux responsables ont passé en revue le développement des relations bilatérales, et les défis auxquels les deux pays font face notamment sur le plan économique.

Nabil Ammar a par ailleurs donné un aperçu de l’approche tunisienne en matière de gestion du phénomène migratoire.

La rencontre a également été l’occasion de discuter des moyens de développer la coopération bilatérale, dont notamment la possibilité d’établir des relations entre les parlements des deux pays et de former un groupe d’amitié entre les représentants des deux peuples frères, d’autant plus qu’ils sont tous les deux membres du Parlement Panafricain.

Les deux parties sont convenues de l’importance d’échanger des visites entre les responsables et les hommes d’affaires des deux pays en vue d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

