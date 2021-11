Tunisie-Zambie : « toute décision relative au huis clos n’engagera pas le ministère »

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a affirmé lundi soir, dans un communiqué, que la décision annoncée précédemment concernant le retour du public dans les stades à partir du 6 novembre, est toujours en vigueur.

Le précédent communiqué, rappelle-t-on, fixait la capacité d’accueil à hauteur de 15% pour les compétitions locales, un pourcentage qui pourra être revu à la hausse suivant l’évolution de la situation sanitaire et sécuritaire.

Il stipulait également « la limitation de la capacité d’accueil à 50 % pour les matches continentaux et internationaux, avec la nécessité de présenter une attestation de vaccination et de respecter le protocole sanitaire, ainsi que la fixation de l’âge d’accès aux stades et salles de sport à partir de 18 ans ».

Le ministère a souligné que « toute mesure contraire à ce communiqué n’engagera le ministère en rien ».

La fédération tunisienne de football a, de son côté, précisé dans un communiqué, que son secrétaire général a recu lundi une correspondance du ministre de la santé, lui assurant que le public est autorisé à assister au match de mardi entre la Tunisie et la Zambie, comptant pour les qualifications africaines au Mondial-2022.

« Cette réponse sera envoyée directement par courrier à la Confédération Africaine de football bien qu’elle ait été reçue tardivement, la fédération ayant fixé les délais de réponse au vendredi 12 novembre 2021, afin qu’elle puisse en informer la Confédération africaine de football et obtenir son accord avant de prendre les dispositions nécessaires à l’organisation de ce match, y compris l’impression des billets, .. », a ajouté la FTF.