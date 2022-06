UGTT: Le groupement de la fonction publique appelle à fixer une date de la grève dans la fonction publique

Le groupement de la fonction publique a recommandé, vendredi au bureau exécutif de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) l’accélération des démarches pour fixer la date de la grève dans le secteur de la fonction publique (Ministères et cabinets), a indiqué Mohamed Chebbi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, chargé de la fonction publique.

La réunion du groupement de la fonction publique a porté aussi sur le soutien de la grève générale prévue, jeudi 16 juin courant, par la centrale syndicale dans le secteur public, a ajouté Chebbi dans une déclaration à la TAP.

La date de la grève a été fixée par le bureau exécutif suite à l’avis de la commission administrative de l’UGTT réunie à Hammamet le 27 mai dernier.

A l’ordre du jour de la réunion du groupement de la fonction publique figuraient également le suivi des demandes présentées lors de la réunion du 18 mars dernier, a encore noté la même source. Il s’agit aussi d’une recommandation qui a été formulée à la commission administrative pour décréter une grève générale dans la fonction publique afin de réaliser un ensemble de revendications et résoudre des questions en instance. En effet, le groupement de la fonction publique appelle le gouvernement à annuler la circulaire n 20, en contradiction avec le droit syndical et les pactes internationaux, à s’engager à appliquer l’accord du février 2021, à accélérer les négociations sociales portant sur l’augmentation des salaires pour le personnel de la fonction publique et mettre fin au travail précaire. Le groupement de la fonction publique a exprimé lors de sa réunion du 18 mars dernier son refus de mener des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) selon des concepts prédéterminés portant atteinte à la souveraineté de l’Etat. Le groupement de la fonction publique a appelé à élaborer un programme national permettant de surmonter la crise économique en luttant contre l’évasion fiscale, relançant le rythme de développement et réalisant la justice sociale.