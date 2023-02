UGTT: Maintien de la grève dans le secteur du transport prévue les 15 et 16 mars 2023

La commission administrative sectorielle de la fédération générale de transport a décidé, lors de sa réunion tenue ce mercredi à Hammamet, le maintien de la grève dans le secteur du transport prévue les 15 et 16 mars 2023. L’annulation de la grève est tributaire de l’exécution des accords conclus, a précisé Slaheddine Selmi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, au terme des travaux de la commission. La commission a décidé de poursuivre les préparatifs pour exécuter la grève tout en veillant sur l’application des accords, a encore signalé Selmi. Pour sa part, le secrétaire général de la fédération générale du transport, Wajih Zidi, a affirmé, que l’accord convenu lors de la séance de négociation tenue les 23 et 24 janvier 2023 a été approuvé par la commission administrative organisée ce mercredi. L’accord compte plusieurs points dont la restructuration de la compagnie aérienne tunisienne et l’acquisition de matériel au niveau des sociétés régionales ainsi que 300 bus pour la société des transports de Tunis, a rappelé la même source. L’annulation de la grève dépend de l’engagement du gouvernement et des ministères en matière d’application de l’accord, a-t-il fait observer.

