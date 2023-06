Ukraine: « Combats actifs » dans le Sud. Est-ce le début de la contre-offensive ?

Des « combats actifs » font rage vendredi dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, selon un responsable de l’occupation russe, des observateurs y voyant les prémices de la contre-offensive attendue de Kiev, qui reste de son côté silencieux sur cette opération.

« À l’heure actuelle, des combats actifs ont repris dans la région entre Orekhovo (le nom russe d’Orikhiv, ndlr) et Tokmak », au niveau de la ligne de front entre forces russes et ukrainiennes, a indiqué Vladimir Rogov sur Telegram, sans donner plus de détails.

Selon Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe qui tient une chaîne Telegram suivie par plus d’un million de personnes, « les artilleries » russe et ukrainienne sont à l’oeuvre, les troupes de Kiev étant, selon lui, à l’offensive.

« De longs et durs combats sont en cours », a-t-il écrit dans la matinée. « L’ennemi fournit des efforts incroyables, (mène) des attaques. En vain. Les nôtres tiennent. La ligne de front est préservée », a-t-il assuré, des affirmations invérifiables de source indépendante à ce stade.

La veille, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait dit que ses hommes avaient repoussé une offensive ukrainienne dans la région de Zaporijjia dans la nuit de mercredi à jeudi, sans donner de lieu précis.

Selon Dmitri Rogozine, un haut responsable russe, l’armée de Moscou « a repoussé la première attaque ». « Mais l’ennemi n’a pas encore introduit ses principales forces », a-t-il tempéré, alors que l’Ukraine aurait rassemblé « 600 chars » dans la zone selon lui.

« La contre-offensive ukrainienne a commencé », estiment de nombreux observateurs dont le centre d’analyse américain Institute for the Study of War (ISW), qui précise ne pas s’attendre à « une seule grande opération » mais à plusieurs actions coordonnées.